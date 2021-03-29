В мире дешевеет металлолом На прошедшей неделе (19 – 26 марта) котировки металлолома на всех региональных рынках снизились на фоне высокого предложения и сложностей металлургов с реализацией готового проката. Об этом свидетельствуют данные "Укрпромвнешэкспертизы".



Как следствие, на турецком рынке цена лома HMS 1&2 (80:20) снизилась до 405-415 долл./т CIF. На предыдущей неделе (12 – 19 марта) диапазон котировок был на уровне 420-430 долл./т CIF.



В частности, на рынке Турции количество сделок сократилось. Приближение Рамадана и доминирующие тенденции на снижение цен стимулируют металлургов осуществлять минимальные закупки в ожидании еще большего их снижения. Кроме этого, в настоящий момент турецкие металлурги с трудом находят покупателей на арматуру в связи с замедлением развития строительного сегмента в преддверии Рамадана. С другой стороны, американские экспортеры имеют большие объемы лома, что оказывает давление на стоимость сырья.



На рынке Азии цены на металлолом также снизились. Южнокорейские импортеры имеют большие запасы лома. К тому же японские поставщики предлагают значительные объемы этого сырья по сниженным ценам. В итоге котировки сырья марки HMS1 упали до 405 долл./т CIF, тогда как японское сырье торговалось по 380 долл./т FOB.



В ближайший месяц котировки металлолома будут постепенно снижаться на фоне ослабления спроса на длинный прокат, снижения стоимости железорудного сырья и увеличения предложения со стороны поставщиков из США и ЕС. Также негативное воздействие на цены окажут высокие запасы сырья у крупнейших импортеров. Прогнозный диапазон цен на лом на текущей неделе – 400-410 долл./т CIF.



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