Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл. Государственная налоговая служба (ГНСУ) оценивает потери Украины от применения схем по уклонению (минимизации) уплаты налогов в сумму около 7,7 млрд долл. Об этом глава Налоговой службы Алексей Любченко рассказал в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".



Глава ведомства уточнил, что в том числе потери от выплаты зарплат в "конвертах" оцениваются в 4,3 млрд долл., деятельности "скруток" и конвертационных центров – в 1,5 млрд долл., офшорных схем – в 0,8 млрд долл., подакцизных товаров – 1 млрд долл., убытки государственных предприятий – 0,1 млрд долл.



"Например, общие доходы населения в 2020 году без учета налогов составляли 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн — это заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, которые фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 году составили менее 1,3 трлн грн. Это означает, что всего 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с уплатой соответствующих налогов и сборов", – отметил А.Любченко.



Глава Налоговой службы обратил внимание, что с начала 2020 года объем гривневой денежной наличности в экономике Украины вырос на 34%.



"Но определить, какая доля этого прироста обусловлена предусмотрительным поведением экономических агентов на фоне карантинных ограничений, а какая – результатом увеличения теневого товарооборота, весьма трудно. Вместе с тем общеизвестно, что схемы по "оптимизации" налоговой нагрузки реализуются с помощью наличных расчетов", – подчеркнул чиновник.



По мнению А.Любченко, в подобных условиях нужно стимулировать безналичные расчеты, в том числе снижая лимиты на наличные расчеты и усовершенствуя систему контроля над наличными расчетами.



"Также требуют усиления контроль над деятельностью физических лиц-предпринимателей и противодействие злоупотреблению упрощенной системой налогообложения, потому что, как известно, распространена практика осуществления под прикрытием ФЛП своей деятельности крупным бизнесом и торговыми сетями", – добавил глава Налоговой службы.



Как сообщалось, А.Любченко также предлагает повысить налогообложение инструментов финансового сектора и пассивных доходов физических лиц.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



