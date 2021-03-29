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В Украине намерены через 15 лет производить по 5,5 млрд куб. м зеленого водорода в год

29.03.21 16:15 , Металлургпром
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В соответствии с целями Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд куб. м в год. Об этом рассказал вовремя онлайн-воркшопа, организованного Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Константин Гура, и.о. председателя Госэнергоэффективности Украины.

Он сообщил, что эксперты UNECE при поддержке Минэнерго и Госэнергоэффективности провели исследование потенциала водородных технологий в Украине. Результаты анализа показали целесообразность введения водородной экономики, широкие возможности для этого, а также выгоду от инфраструктуры, соединенной с ЕС.

По словам Госэнергоэффективности, развитие водородной энергетики будет способствовать активизации инновационной и инвестиционной деятельности, укреплению экономики, повышению конкурентоспособности украинских предприятий, энергетической независимости и улучшению климатической ситуации в Украине.

Напомним, что немецкая Siemens Energy и энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК при поддержке правительств Германии и Украины согласовали пилотный проект по производству водородного топлива в Мариуполе стоимостью 25 миллионов евро и мощностью 8,5 МВт. Водород будет использоваться для производства стали с низким уровнем выбросов.

Развитие водородной энергетики в Украине неоднократно обсуждалось с руководством Федеративной Республики Германия и Европейского Союза, и Украина, учитывая значительный потенциал и инфраструктуру для производства и транспортировки водорода, стремится стать партнером ЕС в этом направлении.

МинПром

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