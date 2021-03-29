Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Госгеонедр отобрала лицензии на добычу газа у 19 компаний

29.03.21 15:51 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала спецразрешения на пользование украинскими недрами 19 компаниям, против которых ввел санкции СНБО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом аннулированы спецразрешения компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Гео вертикаль", "Гео таргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра вест груп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Эко газ альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профи нафт", "Бэст геотек".

"Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", – прокомментировал глава Госгеонедр Роман Опимах.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами.

Перечисленные компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области.

После смены власти она потеряла лицензии, но смогла большую часть их отсудить, что совпало со сменой собственников компании. По данным СМИ, теперь фирма, которая изменила название на "Ист Юроуп Петролеум", подконтрольна бизнесмену Павлу Фуксу через кипрскую "Хартлог Лимитед", где 33% принадлежали государственной "Надра Украины", которая вышла из основателей в последний день 2018 года.

Сам Фукс в интервью ЭП в феврале 2018 года отрицал, что владеет долей в East Europe Petroleum, но признал, что планирует покупку ряда принадлежащих компании лицений на добычу.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:36
Автопроизводители по всему миру останавливают заводы
15:16
Экологи требуют направлять средства от налога на выбросы на экомодернизацию предприятий
14:52
Профсоюз горняков заявил о вариантах продления жизни шахт
14:49
Декарбонизация обойдется Украине в 37 млрд долл – Магомедов
14:35
УЗ утвердила ставки использования вагонов ЦТЛ
14:14
Шведская Granges инвестирует 33 млн долл. в выпуск алюминиевой продукции в США
13:54
В украинской космической отрасли сложилась критическая ситуация – Кисилевский
13:39
Китай нарастил импорт нержавейки в 2,5 раза
13:19
Государственная энергетика убыточна – Шпенов
13:13
ArcelorMittal еще раз подняла цены на рулонный прокат для Европы
12:55
Власти Великобритании отказали в помощи Liberty Steel
12:35
В Австралии призвали задуматься о снижении цен на железную руду
12:12
В Латинской Америке существенно упало потребление проката
11:59
В Украине упал объем грузоперевозок
11:42
Норникель возобновил добычу на двух рудниках
11:20
Центрэнерго сменило убыток на прибыль
11:10
Из ЗСТ с Турцией нужно исключить товары, которые Украина может произвести сама - Укрцемент
10:58
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
10:47
Liberty Steel срочно просит у властей Великобритании 170 млн фунтов стерлингов
10:16
Три шведские компании построят завод по выпуску восстановленного железа на водороде
26.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!