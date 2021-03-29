Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экологи требуют направлять средства от налога на выбросы на экомодернизацию предприятий

29.03.21 15:16 , Укринформ
печать
размер текста:

Профессиональная ассоциация экологов Украины настаивает на необходимости направлять средства от налога на выбросы двуокиcи углерода на экомодернизацию предприятий в индустриальных регионах. Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Ассоциации.

"Европейский опыт показывает, что для уменьшения уровня выбросов СО2 необходимо осуществлять масштабную экомодернизацию промышленных предприятий... Учитывая эту положительную практику, необходимо средства с налога на СО2 направлять на модернизацию и декарбонизацию предприятий, где эти выбросы СО2 осуществляются - в индустриальные регионы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАЭУ призывает отклонить концепцию финансирования за счет налога на выбросы двуокиси углерода возобновляемых источников энергии как такую, которая не сможет стать эффективной и привести к цели - декарбонизации промышленности.

Экологи считают, что рост ставок налога и сокращение инвестиций в повышение энергоэффективности украинских промышленных предприятий не улучшит состояния окружающей среды.

В Ассоциации напоминают, что государство должно выполнять обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, которые оно взяло на себя, и обеспечивать их выполнение в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, Министерство энергетики в ноябре 2020 года инициировало создание в Украине Фонда декарбонизации; предполагалось, что Фонд будет наполняться частью налога на выбросы углекислого газа. Инициатива по внедрению Фонда декарбонизации разработана Минэнерго при поддержке Украинско-датского энергетического центра и Госэнергоэффективности.

Предполагалось, что за счет средств Фонда будут осуществляться экомодернизация генерирующих предприятий; модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения; удешевление проектов по утилизации (переработке) бытовых отходов; стимулирование использования частных электрокаров населением, электробусов для общественного транспорта; проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере; стимулирование производства и использование биоэтанола, биогаза.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:51
Госгеонедр отобрала лицензии на добычу газа у 19 компаний
15:36
Автопроизводители по всему миру останавливают заводы
14:52
Профсоюз горняков заявил о вариантах продления жизни шахт
14:49
Декарбонизация обойдется Украине в 37 млрд долл – Магомедов
14:35
УЗ утвердила ставки использования вагонов ЦТЛ
14:14
Шведская Granges инвестирует 33 млн долл. в выпуск алюминиевой продукции в США
13:54
В украинской космической отрасли сложилась критическая ситуация – Кисилевский
13:39
Китай нарастил импорт нержавейки в 2,5 раза
13:19
Государственная энергетика убыточна – Шпенов
13:13
ArcelorMittal еще раз подняла цены на рулонный прокат для Европы
12:55
Власти Великобритании отказали в помощи Liberty Steel
12:35
В Австралии призвали задуматься о снижении цен на железную руду
12:12
В Латинской Америке существенно упало потребление проката
11:59
В Украине упал объем грузоперевозок
11:42
Норникель возобновил добычу на двух рудниках
11:20
Центрэнерго сменило убыток на прибыль
11:10
Из ЗСТ с Турцией нужно исключить товары, которые Украина может произвести сама - Укрцемент
10:58
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
10:47
Liberty Steel срочно просит у властей Великобритании 170 млн фунтов стерлингов
10:16
Три шведские компании построят завод по выпуску восстановленного железа на водороде
26.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!