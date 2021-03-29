Экологи требуют направлять средства от налога на выбросы на экомодернизацию предприятий Профессиональная ассоциация экологов Украины настаивает на необходимости направлять средства от налога на выбросы двуокиcи углерода на экомодернизацию предприятий в индустриальных регионах. Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Ассоциации.



"Европейский опыт показывает, что для уменьшения уровня выбросов СО2 необходимо осуществлять масштабную экомодернизацию промышленных предприятий... Учитывая эту положительную практику, необходимо средства с налога на СО2 направлять на модернизацию и декарбонизацию предприятий, где эти выбросы СО2 осуществляются - в индустриальные регионы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ПАЭУ призывает отклонить концепцию финансирования за счет налога на выбросы двуокиси углерода возобновляемых источников энергии как такую, которая не сможет стать эффективной и привести к цели - декарбонизации промышленности.



Экологи считают, что рост ставок налога и сокращение инвестиций в повышение энергоэффективности украинских промышленных предприятий не улучшит состояния окружающей среды.



В Ассоциации напоминают, что государство должно выполнять обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, которые оно взяло на себя, и обеспечивать их выполнение в соответствии с законодательством.



Как сообщалось, Министерство энергетики в ноябре 2020 года инициировало создание в Украине Фонда декарбонизации; предполагалось, что Фонд будет наполняться частью налога на выбросы углекислого газа. Инициатива по внедрению Фонда декарбонизации разработана Минэнерго при поддержке Украинско-датского энергетического центра и Госэнергоэффективности.



Предполагалось, что за счет средств Фонда будут осуществляться экомодернизация генерирующих предприятий; модернизация теплосетей, водоканалов, уличного освещения; удешевление проектов по утилизации (переработке) бытовых отходов; стимулирование использования частных электрокаров населением, электробусов для общественного транспорта; проекты по замещению традиционных видов топлива в бюджетной сфере; стимулирование производства и использование биоэтанола, биогаза.



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