Декарбонизация обойдется Украине в 37 млрд долл – Магомедов С учетом усиливающегося протекционизма, появления новых экологических требований к экспорту промышленной продукции, European Green Deal и СВАМ (Carbon Boarder Adjustment Mechanism), экомодернизация промышленности должна стать одним из главных приоритетов экономической политики украинского правительства. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов



"По оценкам экспертов, до 2030 года промышленное "озеленение" обойдется украинским производителям в 37 млрд долл. Обеспечить финансирование самостоятельно промышленность не может. Вследствие продолжающегося второй год подряд карантинного кризиса бизнес несет потери. Только за три квартала 2020 года национальная промышленность потеряла 45 млрд долл. Из них потери металлургии составили 10,2 млрд долл", - сказал он.



По мнению М.Магомедова, чтобы выжить и удержаться на ключевых экспортных рынках, бизнесу нужна господдержка. "И вот здесь начинаются проблемы. Правительство традиционно показывает себя как плохой менеджер в экономике. Яркий пример – проблема выплаты накопившейся задолженности за электроэнергию, произведенную зелеными компаниями. Проблема появилась из-за фатальных ошибок в управлении энергетикой. Решает ее Кабмин за счет других отраслей, что вызывает законное недовольство части бизнеса", - сказал нардеп.



"Сомневаюсь, что экомодернизация промышленности станет успешным кейсом правительства. Для этого в бюджете нет свободных средств, а сам Кабмин настолько медлителен, что промышленники могут попросту не дождаться помощи. Впрочем, выход из этой ситуации есть. Необходимо на законодательном уровне создать инструменты стимулирования зеленых преобразований, которые будут работать независимо от политической воли", - добавил он.



М.Магомедов выразил уверенность, что первым шагом могут стать поправки к Налоговому кодексу, которые разрешат промышленным предприятиям направлять на цели экомодернизации производства 70% начисленного экологического налога. "Таким образом, мы дадим бизнесу мощную финансовую поддержку и точно будем уверены, что эконалог расходуется по назначению. Второй шаг – создание Государственного фонда энергоэффективной модернизации предприятий. Это позволит аккумулировать средства на реализацию зеленых проектов в промышленности", - сказал нардеп.



МинПром



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