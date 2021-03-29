Профсоюз горняков заявил о вариантах продления жизни шахт Профсоюз работников угольной промышленности заявляет о наличии альтернативных решений, которые не предусматривают закрытие шахт в рамках процесса трансформации угольных регионов.



Об этом сообщает Днепропетровская территориальная организация профсоюза по итогам встречи с руководством дирекции по добыче угля компании "ДТЭК Энерго", передает Укринформ.



Как отмечают в профсоюзе, существуют альтернативные технологии относительно продления жизненного цикла горнодобывающих предприятий.



В частности, как вариант называется подземная газификация угля, позволяющая получать энергетический продукт в виде генераторного газа и химическое сырье для нефтехимической и химической промышленности.



Также существуют технологические решения по введению в жизненный цикл горнодобывающего предприятия ветроэнергетических и геотермальных установок.



Кроме того, еще одним возможным альтернативным вариантом решения проблем по ликвидации горнодобывающих предприятий является продление срока эксплуатации горных предприятий за счет привлечения к их работе альтернативных технологий получения энергоресурсов (электрической, тепловой и механической энергии).



"В "ДТЭК Энерго" ухватились за идею декарбонизации, как оправдание закрытию шахт. Но сегодня Украина по уровню жизни занимает 96 место из 167 стран. С таким уровнем жизни и таким экономическим развитием тепловая генерация в нашей стране будет использоваться еще как минимум 50 лет. И закрывать шахты сегодня - это безумие, потому что в нашей стране нет достойной альтернативы тепловой генерации", - заявил глава Днепропетровской территориальной организации профсоюза Сергей Юнак.



Кроме того, в профсоюзе заявили, что их предложения "натолкнулись на стену непонимания".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



