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Профсоюз горняков заявил о вариантах продления жизни шахт

29.03.21 14:52 , Укринформ
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Профсоюз работников угольной промышленности заявляет о наличии альтернативных решений, которые не предусматривают закрытие шахт в рамках процесса трансформации угольных регионов.

Об этом сообщает Днепропетровская территориальная организация профсоюза по итогам встречи с руководством дирекции по добыче угля компании "ДТЭК Энерго", передает Укринформ.

Как отмечают в профсоюзе, существуют альтернативные технологии относительно продления жизненного цикла горнодобывающих предприятий.

В частности, как вариант называется подземная газификация угля, позволяющая получать энергетический продукт в виде генераторного газа и химическое сырье для нефтехимической и химической промышленности.

Также существуют технологические решения по введению в жизненный цикл горнодобывающего предприятия ветроэнергетических и геотермальных установок.

Кроме того, еще одним возможным альтернативным вариантом решения проблем по ликвидации горнодобывающих предприятий является продление срока эксплуатации горных предприятий за счет привлечения к их работе альтернативных технологий получения энергоресурсов (электрической, тепловой и механической энергии).

"В "ДТЭК Энерго" ухватились за идею декарбонизации, как оправдание закрытию шахт. Но сегодня Украина по уровню жизни занимает 96 место из 167 стран. С таким уровнем жизни и таким экономическим развитием тепловая генерация в нашей стране будет использоваться еще как минимум 50 лет. И закрывать шахты сегодня - это безумие, потому что в нашей стране нет достойной альтернативы тепловой генерации", - заявил глава Днепропетровской территориальной организации профсоюза Сергей Юнак.

Кроме того, в профсоюзе заявили, что их предложения "натолкнулись на стену непонимания".

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