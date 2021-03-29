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В украинской космической отрасли сложилась критическая ситуация – Кисилевский

29.03.21 13:54
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В украинской космической отрасли сложилась недопустимо критическая ситуация. Об этом заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.

Нардеп рассказал, что Украина может в конце этого года или в начале следующего запустить впервые за 10 лет запустить в космос свой собственный аппарат. По его словам, спутник дистанционного зондирования Земли Сич 2.30 готов на 90%. Данный спутник будет осуществлять съемку поверхности планеты и передавать данные на Землю.

"Разрешение снимков спутника составляет около 8 метров. Это далеко не самое высокое, какое бывает, однако польза от него тоже есть. Часть информации для целей безопасности, часть для гражданского использования: изучение засева полей, вырубки лесов, недропользования, стихийных бедствий и пр. Гражданские данные имеют коммерческую ценность. Их обработка и последующая продажа в перспективе могут стать одним из источников средств на космические программы", - подчеркнул политик.

При этом деньги на запуск запуска спутника есть. Они находятся на счетах КБ "Южное", но заморожены. "Это средства, которые остались после одного из нереализованных проектов. Их хватит на подготовку спутника и наземного сегмента к запуску, оплату запуска, страховку, транспортировку и прочие расходы", - рассказал Д.Кисилевский.

"Разблокировать средства должно постановление Кабмина, которое уже разработало Космическое агентство и Минстратегпром. Однако, по моей информации, другие министерства его не согласовывают. Очень надеюсь, что мы имеем дело с тщательностью проверок, а не с чем-то иным. Если еще пару недель потянуть, рискуем не успеть законтрактовать место на ракете и Фалькон 9 полетит без украинского спутника", - добавил замглавы комитета Рады.

Также он рассказал о том, что КБ Южное уже несколько месяцев сотрудники либо находятся в простое, либо работают в режиме неполной рабочей недели. "Из-за пандемии большинство экспортных контрактов КБЮ были приостановлены, и сотрудники отправлены по домам. Численность КБ с момента начала эпидемии сократилась с 5,3 тысяч сотрудников до 4,3 тысяч. Т.е. Украина при молчаливом согласии государства потеряла 1000 рабочих мест. И это были не рабочие места на подсобных работах на стройке. Это потерянные рабочие места в проектировании ракетно-космической техники. Если раньше такие проблемы были у Южмаша, а КБ продолжало работать, оставаясь одним из немногих работающих предприятий космической отрасли, то сейчас и КБ, и Южмаш практически без работы", - сообщил Д.Кисилевский.

"Буду поднимать вопрос о недопустимости такой ситуации перед первыми лицами государства. И дело тут не только в мирном космосе. Мы воюющая страна. У нас есть КБ и завод(ы), способные проектировать и серийно производить ракеты, которые сделают масштабную военную агрессию против Украины крайне болезненной. Даже в нашем безъядерном статусе. Причем не просто способны, а уже несколько лет как произвели опытно-промышленные образцы некоторых таких изделий. Шанс на космическое будущее у нас пока еще есть. С каждым годом он все меньше, но бороться за него стоит", - резюмировал народный депутат.

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