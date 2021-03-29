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Государственная энергетика убыточна – Шпенов

29.03.21 13:19
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В сфере управления Министерства энергетики находятся 46 государственных предприятий. В 2020 году они в совокупности показали 4,2 млрд грн убытков. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Шпенов.

При этом 31 госпредприятие завершило год с суммарными потерями в 8,4 млрд грн. Общую картину несколько скрасила прибыль 14 госкомпаний в 4,2 млрд грн, но убытки остальных предприятий все же взяли верх.

"За 7 лет российской военной агрессии на Донбассе Украина так и не смогла отделиться от энергетической сети РФ. Наши чиновники много говорят о евроинтеграции, но затем подписывают разрешения на импорт э/э из России и Беларуси. 2021 год мы начали с наращивания импорта э/э: сначала покупали ее у БелАЭС, а затем начали закупать электроэнергию напрямую у России. Всего за несколько недель Украина нарастила объем импорта э/э в 3 раза - с 200 Мвт/ч до 700 Мвт/ч", - отметил он.

По его мнению заявления о необходимости импорта э/э являются лишь оправданиями неэффективного менеджмента и целого ряда фатально некомпетентных решений, которые были приняты на государственном уровне в 2019-2020 гг.

"Наибольшие потери в 4,8 млрд грн показала НАЭК "Энергоатом", которая управляет четырьмя АЭС. Для сравнения: 2019 год компания завершила с прибылью в 3,8 млрд грн. Открою небольшой секрет: атомная энергетика в принципе не может быть убыточной, от слова никогда! Это очень прибыльный бизнес, вернее он был таким, пока у руля энергетикой не стали те, кто сегодня принимают решения", - отметил Д.Шпенов.

Он также обратил внимание на тот факт, что угледобывающие предприятия, находящиеся под управлением Минэнерго, закончили 2020 год с убытком в 2,9 млрд грн. Из них на Восточный горно-обогатительный комбинат приходится 550,2 млн грн.

"Убыточность государственных энергетических предприятий показательна. Отрасль, не без помощи нынешних чиновников от энергетики, оказалась в глубоком кризисе. Если не предпринять решительные меры, 2021 год может стать еще более неудачным для государства", - сказал политик.

"Первое, что необходимо сделать, это кардинально сменить руководителей всех государственных ведомств и убыточных госпредприятий. Большая команда, которая управляет сегодня энергетикой, как видно, не совсем компетентна. Значит нужно нанять других менеджеров. Этот принцип эффективно работает в бизнесе, сработает он и в госуправлении", - считает он.

Вторым шагом, по мнению Д.Шпенова, должна стать приватизация энергетических предприятий. Исключить из списка стратегически важные для национальной безопасности, остальные нужно продать. Частный собственник, как показывает практика, в разы эффективнее государства, отметил он.

"Третий шаг – развитие конкуренции. Эффективность бизнеса и качество услуг во многом зависят от конкурентного поля. Естественные и искусственные монополии, как правило, искажают рыночное регулирование и снижают капитализацию компаний. Энергетика должна стать полноценным бизнесом: с прозрачным рынком, понятным регулированием, рыночным ценообразованием и здоровой конкуренцией", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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