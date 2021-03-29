Власти Великобритании отказали в помощи Liberty Steel Опасения по поводу будущего Liberty Steel и нескольких тысяч британских рабочих мест возросли после того, как правительство отклонило просьбу компании о предоставлении экстренной помощи в размере 170 млн фунтов стерлингов.



Отказ усилил давление на Liberty Steel, часть бизнес-империи, созданной промышленником Сандживом Гуптой. В последние недели компания пыталась найти дополнительное финансирование для своего бизнеса после краха своего ключевого финансового партнера Greensill Capital.



Тем не менее, правительственные чиновники подготовили план вмешательства, чтобы сохранить заводы Liberty Steel в рабочем состоянии, если она будет вынуждена начать процедуру банкротства и внешнего управления. Среди рассматриваемых вариантов - стратегия, аналогичная той, что использовалась для спасения British Steel в мае 2019 года, когда официальный получатель, государственный служащий, взял под контроль компанию, пока она искала покупателя на проблемный актив.



В сообщении The Guardian, говорится, что правительство отказало в ссуде, потому что у министров были опасения по поводу непрозрачной корпоративной структуры, используемой GFG, а также по поводу того, не пойдут ли деньги налогоплательщиков Великобритании на финансирование операций в других странах.



Кваси Квартенг, бизнес-секретарь, в четверг заявил парламенту, что правительство "рассматривает все варианты, чтобы увидеть, что мы можем сделать", чтобы обеспечить будущее Liberty Steel, и сказал, что правительство надеется сохранить его "полностью".



Однако считается, что министры не вмешаются, пока операции не будут переданы внешней администрации. Корпоративная структура GFG усложняет любое спасение, поскольку на 14 британских объектах действуют несколько коммерческих организаций.



Greensill Capital, финансировавший империю Гупты, был основан Лексом Гринсиллом, австралийским банкиром, который тесно сотрудничал с правительством, когда Дэвид Кэмерон был премьер-министром. The Sunday Times сначала сообщила, что австралийцы получили доступ к целым 11 правительственным департаментам и агентствам, чтобы предложить механизмы финансирования цепочки поставок, которые позже стали отличительной чертой Greensill Capital.



"Правительство оказало большую поддержку сталелитейному сектору, в том числе выделило в последние годы более 500 миллионов фунтов стерлингов на покрытие затрат на энергию. Наш беспрецедентный пакет поддержки Covid по-прежнему доступен для сектора, чтобы защитить рабочие места и гарантировать производителям необходимую поддержку в это непростое время", - заявил прессе представитель правительства Великобритании.



GFG Alliance пока никак не комментирует переговоры с правительством или администраторами Greensill.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



