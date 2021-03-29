В Австралии призвали задуматься о снижении цен на железную руду

Как сообщает Financial Review, один из самых доверенных помощников Джины Райнхарт, говорит, что политические лидеры Австралии должны подумать о способах снижения затрат, таких как налог на заработную плату, в преддверии неизбежного падения цен на железную руду.
Исполнительный директор Atlas Iron Санджив Манчанда сказал, что показатели горнодобывающего сектора и высокие цены на железную руду на данный момент увеличивают государственные доходы, но политикам нужно думать о будущем.
"Эти цены [на железную руду] со временем будут снижаться по мере поступления на рынок поставок из других частей земного шара в рамках текущих и новых проектов, - сказал он. - Крайне важно, чтобы австралийские производители и правительство рассмотрели затраты и способы их снижения, а также устранение налога на заработную плату".
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Г-н Манчанда сказал, что это поможет австралийским производителям сохранить долю рынка на конкурентной основе.
Его комментарии прозвучали, когда бразильская Vale начинает восстанавливать утраченные позиции в добыче железной руды, а Китай наблюдает за крупными разработками ресурсов в Африке.
Как известно, Atlas работает с небольшими рудными месторождениями, срок службы которых обычно составляет от пяти до семи лет. Кроме того, он использует 100-процентную модель автоперевозок, которая работает круглосуточно, 365 дней в году.
Г-н Манчанда сказал, что Atlas гордится тем, что реабилитирует бывшие рудники в соответствии с высокими стандартами и с опережением графика в цикле получения разрешений регулирующих органов для следующего проекта.