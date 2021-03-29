Из ЗСТ с Турцией нужно исключить товары, которые Украина может произвести сама - Укрцемент "Укрцемент" предлагает исключить из соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией товарные позиции, которые полностью обеспечены собственным производителем, сообщил глава ассоциации "Укрцемент" Павел Качур агентству "Интерфакс-Украина".



"Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией для цементной отрасли несет серьезную угрозу. Мы свою позицию передали в Минэкономики и торговому представителю Украины", - сказал он Качур.



Эксперт подчеркнул необходимость особенно взвешенной политики правительства в условиях мирового экономического кризиса, чтобы за лозунгами свободного перемещения товаров не потерять собственного производителя и не оставить без работы десятки тысяч украинцев.



"Установленные производственные мощности для выпуска цемента в Турции составляют 140 млн тонн цемента в год. В Украине этот показатель - более чем в 10 раз меньше. Собственное потребление цемента в Турции - около 60 млн тонн. Это означает, что импортер с такими мощностями, которые имеет Турция, играя ценовой политикой, легко может уничтожить производство цемента в Украине", - сообщил Качур.



Он подчеркнул эффективность и результативность в борьбе с кризисом программы "Большое строительство".



"Эта программа стала спасательным кругом для всей строительной отрасли в период мирового экономического кризиса. В случае подписания соглашения о ЗСТ с Турцией средства, выделенные из бюджета Украины, средства украинских налогоплательщиков, будут поддерживать производителей соседнего государства, вместо того чтобы поддерживать собственных", - отметил Качур.



Он заявил, что цементная отрасль в Украине способна в полном объеме обеспечить потребителей высококачественным цементом, конкурентным на европейском рынке.



"Цементная отрасль развивается и модернизируется. Инвестируются миллиардные средства, чтобы поддерживать высокое качество продукции, сокращать выбросы вредных веществ, уменьшить выбросы СО2. В марте 2021 возобновил обжиг клинкера цементный завод в Балаклее, печи которого были остановлены бывшими российскими владельцами на долгих десять лет. Это еще больше усилит способность цементной отрасли Украины обеспечить собственный рынок цементом", - резюмировал Качур.



Руководитель ассоциации "Укрцемент" выразил надежду, что аргументы производителей будут услышаны.



В сентябре 2020 года Межведомственная комиссияй по международной торговле начала расследование импорта в Украину портландцемента и клинкерного цемента из Турции.



Импорт этих позиций в 2019 году вырос в девять раз, а по результатам января-августа 2020 - в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



По данным Госстата Украины, в 2020 году объем экспорта в Турцию несколько снизился - до $2,436 млрд (на 7% по сравнению с 2019), импорт чуть вырос – 2,415 (на 2,5%).



МинПром

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