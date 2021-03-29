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Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн

29.03.21 10:58 , Бизнес Цензор
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По состоянию на 30 декабря 2020 года задолженность клиентов перед НАЭК "Энергоатом" за отпущенную электроэнергию составила 12,4 млрд  грн.

Об этом говорится в пояснительной записке Министерства энергетики о мерах, принятых для обеспечения прибыльной деятельности государственных предприятий в 2020 году, сообщает Марлин.

В документе, в частности, говорится о том, что на 30.12.2020 просроченная задолженность перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за фактически отпущенную электрическую энергию" в текущем году составляет 12,449 млрд грн.

Также в Минэнерго отметили, что большой долг перед "Энергоатомом" привел к невыполнению горно-подготовительных работ на другом государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат", которое вовремя не получало средства за поставленный уран.

Кроме того, из-за отсутствия средств на Восточном ГОК не проводили все запланированные ремонтные и регламентные работы и ограничили выполнение производственной программы 2020 года.

В Минэнерго также подчеркнули, что накопление долга приводит к негативным социальным последствиям.

МинПром

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