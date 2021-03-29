Liberty Steel срочно просит у властей Великобритании 170 млн фунтов стерлингов Третий по величине производитель стали в Великобритании обратился к правительству с просьбой одобрить экстренную помощь в размере 170 миллионов фунтов стерлингов, поскольку он находится на грани краха. Об этом сообщает информагентство Sky News.



Журналистам стало известно, что GFG Alliance, конгломерат, возглавляемый Сандживом Гуптой, в конце этой недели написал правительству письмо с просьбой о чрезвычайном финансировании, поскольку под угрозой оказались тысячи рабочих мест.



Источник, близкий к компании, признал, что обращение Liberty Steel к правительству представляет собой последний шанс для Санджива Гупты удержаться на плаву.



В письме, адресованном должностным лицам Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии предполагается, что GFG требуется новое финансирование в размере до 170 млн фунтов стерлингов для покрытия оборотного капитала и операционных убытков.



Бизнес-секретарь правительства Великобритании Кваси Квартенг за последние дни несколько раз встречался с руководителями Liberty Steel, чтобы обсудить кризис в группе. В четверг он сказал депутатам, что правительство намеревается разработать пакет поддержки Liberty Steel, хотя маловероятно, что он будет предоставлен до банкротства.



Представитель GFG Alliance отказался комментировать просьбу о государственной поддержке, но сказал, что компания «в целом работает стабильно».



"Хотя трудности Greensill создали сложную ситуацию, у нас есть адекватное финансирование для наших текущих потребностей. Обсуждения обеспечения альтернативного долгосрочного финансирования продолжаются, и пока это происходит, мы попросили все наши предприятия тщательно управлять денежными средствами. Мы благодарны клиентам и поставщикам за поддержку в этой работе, которая идет вместе с нашей целью обеспечить дополнительные средства оборотного капитала для поддержки бизнеса и использования нами схемы отпусков для поддержки сотрудников. Мы продолжим тесно сотрудничать с профсоюзами и нашими сотрудниками, чтобы определить наиболее эффективные способы поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест", - говорится в комментариях GFG Alliance.



Ранее сообщалось, что британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce выкупил в Liberty Steel всю свою потребность в специальных сталях на год вперед, опасаясь худшего сценария, связанного с банкротством металлургической компании и остановкой заводов.



Liberty Steel, в которой работает 30 000 человек по всему миру, является ключевым поставщиком для таких отраслей, как аэрокосмическая промышленность, благодаря производству специальной стали. Подразделение Liberty Engineering является важным компонентом цепочек поставок таких автомобильных концернов, как Jaguar Land Rover.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



