Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Три шведские компании построят завод по выпуску восстановленного железа на водороде

29.03.21 10:16 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Шведские компании SSAB, LKAB и Vattenfall, участвующие в проекте HYBRIT по производству восстановленного железа с использованием водорода вместо природного газа, сообщили, что будут строить завод в г. Елливаре на севере Швеции.

Новое предприятие будет совмещено в фабрикой окомкования, куда будет поставляться железная руда с расположенного поблизости ГОКа компании LKAB. Компания Vattenfall будет обеспечивать поставки возобновляемой энергии от ГЭС и ветряных станций для электролизеров, на которых будут получать водород.

Запуск первой очереди предприятия в пилотном режиме запланирован на 2026 г. На этом этапе его производительность составит 1,3 млн т в год, а к 2030 г. она должна быть увеличена до 2,7 млн т в год.

Сейчас участники проекта строят опытную установку по получению восстановленного железа из водорода. Ее предполагается запустить в текущем году.

SSAB также сообщает, что в скором будущем начнет перевод своих заводов в Швеции на производство "безуглеродной" стали, в процессе производства которой не происходит выбросов углекислого газа, и намерена завершить его к 2026 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:20
Центрэнерго сменило убыток на прибыль
11:10
Из ЗСТ с Турцией нужно исключить товары, которые Украина может произвести сама - Укрцемент
10:58
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
10:47
Liberty Steel срочно просит у властей Великобритании 170 млн фунтов стерлингов
09:47
В 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тонн
09:08
Норвежцы анонсировали постройку первой безуглеродной шахты
08:53
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
08:33
Эксперты считают высоким потенциал падения цен на руду
08:02
Метинвест досрочно погасил часть линии предэкспортного финансирования
26.03.21
17:52
Одесский припортовый завод получил свыше 1 млрд грн убытка
17:35
Пробка в Суэцком канале повлияет на мировой газовый рынок
17:15
Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.
16:57
Эксперты ожидают промышленного производства зеленой стали не раньше, чем через 25-30 лет
16:37
Производство автомобилей в Великобритании обвалилось до рекордного уровня
16:14
Увеличение цен в Китае подогревает глобальный рынок стали
15:54
Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты
15:38
Угольные электростанции Германии планируют перейти на сжигание биомассы
15:15
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
14:54
Оператор ГТС за год заработал 28 млрд грн
14:35
ArcelorMittal ищет партнеров в Германии для выплавки зеленой стали
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!