Норвежцы анонсировали постройку первой безуглеродной шахты Норвежская компания Nussir получила все разрешения на строительство медной шахты на севере страны в районе г. Хаммерфест. Компания заявляет, что может провести IPO для финансирования этого проекта.



Как сообщает Nussir, ее предприятие станет первой «безуглеродной» медной шахтой в мире. Она будет полностью электрифицирована, без единого двигателя внутреннего сгорания. При этом будет использоваться только возобновляемая энергия гидроэлектростанций.



Хотя компания получила поддержку со стороны местных властей, выступления против строительства шахты продолжаются. Больше всего возражений вызывает намерение Nussir сбрасывать пустую породу и отходы обогащения на дно фьорда, для чего планируется построить специальный трубопровод.



Месторождение, которое собирается разрабатывать компания, содержит до 80 млн. т руды со средним содержанием меди 1,14%. Объем ежегодного производства пока не определен и составляет от 8-10 тыс. до немногим более 20 тыс. т в год.



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