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В 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тонн

29.03.21 09:47 , МеталлСервис
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По предварительным данным International Copper Study Group (ICSG), видимый дефицит на мировом рынке рафинированной меди составил по итогам 2020 года порядка 0,56 млн. тонн - на фоне сильного спроса со стороны КНР.

Общемировое производство рафинированной меди в течение 2020 года выросло в годовом сопоставлении на 1,5%, первичное при этом увеличилось на 2,8%, а вторичное (из лома) сократилось на 4,5%.

Рост объёмов видимого потребления рафинированной меди за 2020 год составил 2,2%. Вне Китая общемировые показатели сократились на 10%. В Японии, в частности, потребление было снижено на 15%, в ЕС - на 11%, в США - на 5%, в странах Азии (без учёта КНР) - примерно на 10%. В самом Китае видимое потребление рафинированной меди увеличилось на 13% в годовом соотношении, в том числе, импорт вырос на 38% до 1,2 млн. тонн.

МинПром

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