Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

29.03.21 08:53
печать
размер текста:

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале 23 марта, сняли с мели, сообщает транспортная компания Inchcape в Twitter. Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов.

По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тыс. кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна. "Это хорошая новость, — сказал Рабиа. — Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места".

23 марта Ever Given перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Контейнеровоз длиной 400 м и грузоподъемностью порядка 224 тыс. т направлялся из Китая в Нидерланды.

В итоге движение по каналу оказалось заблокированным. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, 26 марта заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели. В связи с этим образовался затор более чем из 450 судов, указывает Bloomberg. Агентство писало, что застрявшие грузы оцениваются более чем в $10 млрд. Часть кораблей выдвинулась в обход Африки. По данным управления Суэцким каналом, из-за его блокировки Египет терял около $14 млн в день.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:20
Центрэнерго сменило убыток на прибыль
11:10
Из ЗСТ с Турцией нужно исключить товары, которые Украина может произвести сама - Укрцемент
10:58
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
10:47
Liberty Steel срочно просит у властей Великобритании 170 млн фунтов стерлингов
10:16
Три шведские компании построят завод по выпуску восстановленного железа на водороде
09:47
В 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тонн
09:08
Норвежцы анонсировали постройку первой безуглеродной шахты
08:33
Эксперты считают высоким потенциал падения цен на руду
08:02
Метинвест досрочно погасил часть линии предэкспортного финансирования
26.03.21
17:52
Одесский припортовый завод получил свыше 1 млрд грн убытка
17:35
Пробка в Суэцком канале повлияет на мировой газовый рынок
17:15
Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.
16:57
Эксперты ожидают промышленного производства зеленой стали не раньше, чем через 25-30 лет
16:37
Производство автомобилей в Великобритании обвалилось до рекордного уровня
16:14
Увеличение цен в Китае подогревает глобальный рынок стали
15:54
Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты
15:38
Угольные электростанции Германии планируют перейти на сжигание биомассы
15:15
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
14:54
Оператор ГТС за год заработал 28 млрд грн
14:35
ArcelorMittal ищет партнеров в Германии для выплавки зеленой стали
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!