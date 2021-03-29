Эксперты считают высоким потенциал падения цен на руду Часть инвесторов делают ставку на то, что цены на сырье будут повышаться в течение длительного периода, но история показывает, что условия для этого сейчас неподходящие, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Wall Street Journal.



Нефть марки Brent с конца октября подорожала на 82%. Цена меди находится на максимуме с 2011 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), продукты питания в мире не стоили так дорого с 2014 года.



Ряд инвесторов и аналитиков говорят о начале нового суперцикла - периода, когда цены на сырье (зерно и другую сельхозпродукцию, металлы, нефть и газ) растут на протяжении многих лет, иногда даже десятилетий. Длительный подъем дает возможность трейдерам заработать, делая ставки на долгосрочный рост цены на биржевые инструменты, которые базируются на стоимости сырья. Такие инвестиции стали популярными, когда в 2000-х годах и в начале 2010-х годов товарные рынки резко выросли, но потеряли популярность после падения цен в 2014 году.



Однако шансы на одновременный рост цен на разные виды сырья в течение длительного времени невелики, такие циклы редки, отмечается в статье. Они происходят, когда крупная экономика, такая как США или Китай, претерпевает быструю индустриализацию или урбанизацию, создавая спрос на сырье, который с трудом удовлетворяется существующими поставками. Экономисты не видят подобного катализатора роста сейчас. Быстрый подъем мировой экономики в этом и следующем году, вероятно, повысит спрос. Но многие аналитики видят при этом признаки снижения потребления нефти.



Цены на сырье являются важным барометром для финансовых рынков. Так, подорожание бензина и энергоносителей способствовало некоторому ускорению инфляции в США в начале этого года. Ожидания скачка потребительских цен привели к резкому росту доходности гособлигаций в последние недели и остудили фондовый рынок.



За последнее столетие было четыре суперцикла, последний раз он наблюдался с 1996 года по 2008 год.



В первую очередь подорожание сырья тогда было вызвано расширением производства и числа городов в КНР, что вызвало рост спроса на природные ресурсы, отмечает главный исполнительный директор Stategy Capital LP Дэниэл Джеррет. "Есть ли что-нибудь подобное сейчас? Я этого не вижу", - сказал он.



Последний суперцикл начался тогда, когда цены на нефть и медь были на минимальных отметках более чем за десятилетие. Сейчас ситуация другая, и стоимость этого цветного металла близка к рекорду.



"Ближе к началу прошлой недели неудачная атака на саудовский нефтяной терминал вывела марку Brent выше $70 за баррель, но последовавшая 7-процентная коррекция заставляет подозревать, что рынок уже исчерпал свой потенциал. Несмотря на новые меры поддержки экономики в США и некоторый рост потребления топлива в мире, рынку требуется устойчивое восстановление спроса на топливо, чтобы оправдать текущие цены", - говорится в обзоре Saxo Bank.



Аналитики Julius Baer полагают, что экономический переход Китая от инвестиционного роста к росту потребления, который был приостановлен в прошлом году для того, чтобы как можно быстрее преодолеть коронакризис, должен привести к долгосрочным негативным последствиям для спроса на промышленные металлы. Об этом уже свидетельствует ослабление инвестиций в инфраструктуру, в то время как сильные инвестиционные показатели недвижимости в конечном счете должны столкнуться с тенденцией к замедлению урбанизации в сочетании с неблагоприятной демографической ситуацией. В наибольшей степени пострадают железная руда и сталь, так как они сильно зависят от модели роста, основанной на инвестициях, и это не компенсируется, говорится в сообщении банка.



Алюминий и медь должны быть затронуты в меньшей степени, так как их применение более диверсифицировано. Особенно медь, так как она должна выиграть от роста "зеленых" технологий, таких как электромобили и экологически чистая энергия. Тем не менее, вряд ли толчок к росту спроса получится сильным, даже на фоне уверенности экспертов в долгосрочном успехе этих технологий.



"В краткосрочной перспективе мы по-прежнему считаем, что взлет цен на промметаллы был слишком быстрым и слишком сильным, - отмечается в сообщении Julius Baer. - Мы считаем, что наибольший потенциал к падению у железной руды и придерживаемся нашего "медвежьего" прогноза по этому металлу, в то время как прогноз в то время как прогноз остается "осторожным" в отношении алюминия и "нейтральным" в отношении меди".



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



