Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест досрочно погасил часть линии предэкспортного финансирования

29.03.21 08:02
печать
размер текста:

Группа Метинвест досрочно погасила 150 млн долл по линии предэкспортного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

После погашения сумма задолженности по данной линии составляет 78 млн долл.

"Этому досрочному погашению способствовали сильные финансовые показатели группы и прочный уровень ликвидности на фоне благоприятных цен на сталь и железную руду. Кроме того, этот шаг позволяет снизить зависимость от заемного капитала, обеспечивая большую степень гибкости при управлении долговым портфелем", - отмечается в сообщении.

Метинвест является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,24%) и Смарт-холдинг (23,76%), совместно управляющие компанией.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Одесский припортовый завод получил свыше 1 млрд грн убытка
17:35
Пробка в Суэцком канале повлияет на мировой газовый рынок
17:15
Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.
16:57
Эксперты ожидают промышленного производства зеленой стали не раньше, чем через 25-30 лет
16:37
Производство автомобилей в Великобритании обвалилось до рекордного уровня
16:14
Увеличение цен в Китае подогревает глобальный рынок стали
15:54
Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты
15:38
Угольные электростанции Германии планируют перейти на сжигание биомассы
15:15
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
14:54
Оператор ГТС за год заработал 28 млрд грн
14:35
ArcelorMittal ищет партнеров в Германии для выплавки зеленой стали
14:20
Принуждение Укрзализныци к реформам оправдано - Магомедов
14:18
Глобальный выпуск меди вырос несмотря на пандемию
13:55
Ассоциация European Aluminium выступила против внедрения углеродных тарифов в ЕС
13:35
В Украине проверят компании, вне аукциона получившие спецразрешения на добычу полезных ископаемых
13:12
Электротяжмаш поможет Ираку в обновлении электростанций
12:51
Новокраматорский машиностроительный завод увеличил прибыль почти вдвое
12:33
Высокие цены на железную руду сохранятся во втором квартале
12:15
28 марта Украина перейдет на летнее время
11:54
Госэкоинспекция требует от АМКР прекратить строительство нового хвостохранилища
25.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!