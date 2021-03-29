Метинвест досрочно погасил часть линии предэкспортного финансирования Группа Метинвест досрочно погасила 150 млн долл по линии предэкспортного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.



После погашения сумма задолженности по данной линии составляет 78 млн долл.



"Этому досрочному погашению способствовали сильные финансовые показатели группы и прочный уровень ликвидности на фоне благоприятных цен на сталь и железную руду. Кроме того, этот шаг позволяет снизить зависимость от заемного капитала, обеспечивая большую степень гибкости при управлении долговым портфелем", - отмечается в сообщении.



Метинвест является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.



Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,24%) и Смарт-холдинг (23,76%), совместно управляющие компанией.



МинПром



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