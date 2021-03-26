Одесский припортовый завод получил свыше 1 млрд грн убытка ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2020 году, по предварительным данным, увеличил чистый убыток в 16,5 раза – на 1,12 млрд грн – по сравнению с 2019 годом – до 1,19 млрд грн.



Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке собрания акционеров ОПЗ 28 апреля 2021 года, активы предприятия за 2020 год увеличились на 0,7% - до 4,8 млрд грн, тогда как основные средства уменьшились на 4,2% – до 3,67 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.



Как сообщалось, ОПЗ в 2019 году сократил чистый убыток в 10,3 раза (на 677,9 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 72,56 млн грн.



ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.



ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.



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