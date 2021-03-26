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Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.

26.03.21 17:15 , Бизнес Цензор
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ПАО "Укртранснафта" (УТН) в 2020 году увеличила чистую прибыль на 117,24 млн грн – до 896,44 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аудированной консолидированной отчетности, обнародованной на сайте компании.

Согласно документу, в 2020 году чистый доход от реализации продукции составил 5,46 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше, чем годом ранее. В 2019 году доход от реализации продукции составил 3,57 млрд грн.

Валовая прибыль также выросла – на 723 млн грн – до 2,1 млрд грн.

Как говорится в документе 3,46 млрд грн было получено от транзита и резервирования мощностей, 275,2 млн грн – от транспортировки на НПЗ Украины, 1,7 млрд грн – от операций по продаже нефти и нефтепродуктов.

Также указано, что от транспортировки нефти в Беларусь компания получила 273,6 млн грн.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

МинПром

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