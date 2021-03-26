Эксперты ожидают промышленного производства зеленой стали не раньше, чем через 25-30 лет Промышленное производство "зеленой стали" с использованием водорода может начаться не раньше, чем через 25-30 лет, считает Грэм Керр, исполнительный директор австралийской компании South32, которая работает в сфере добычи цветных металлов, а также энергетического и коксующегося угля.



Ведущие металлургические компании мира разрабатывают новые технологии производства металла, которые позволят исключить из технологического процесса уголь и тем самым сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Одна из таких технологий – использование водорода, однако пока она находится на стадии исследований.



По мнению Г.Керра водород будет играть важную роль в будущем, однако в настоящее время не существует заменителей металлургического угля в процессе производства стали, и South32 все еще считает его "привлекательным товаром".



South32 производит металлургический уголь на своем проекте Illawarra в Новом Южном Уэльсе и владеет 50% долей в проекте Eagles Down в Квинсленде, который еще предстоит разработать.



"Мы очень заинтересованы в том, как развивается водород, но я думаю, что пройдут десятилетия, прежде, чем сталелитейные заводы смогут реально использовать его значимым образом. Я бы сказал, "зеленая сталь", о которой вы говорите, появится минимум через 25–30 лет", - отметил Г.Керр.



Более того, он считает, что даже через это время коксующийся уголь будет по-прежнему использоваться в странах Юго-Восточной Азии и Индии.



Он также считает слишком оптимистичными планы другой австралийской компании Fortescue Metals Group, которая занимается добычей железной руды. Fortescue планирует начать строительство первого в Австралии экспериментального завода по производству зеленой стали в этом году и завода промышленного масштаба в "следующие несколько лет". В компании считают, что 2050 году в мире не останется металлургического производства, которое будет использовать уголь.



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