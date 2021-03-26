Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Производство автомобилей в Великобритании обвалилось до рекордного уровня

26.03.21 16:37 , Металлургпром
печать
размер текста:

Производство автомобилей в Великобритании в феврале сократилось на 14%, до 105 тыс. автомобилей. Такие данные в пятницу опубликовало Общество производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT). Это худшие февральские результаты более чем за десятилетие, в целом производство автомобилей снижается уже 18-й месяц подряд.

Особенно сильно упало производство автомобилей для внутреннего рынка — на 34,9%, производство на экспорт снизилось на 8,1%. На экспорт приходится 83,2% всего британского автопроизводства, на внутренний рынок идет лишь 16,8% произведенных в стране автомобилей. В SMMT плохие результаты за февраль объясняют сохраняющимся воздействием пандемии, в числе прочего на автопродажи негативно влияет продолжающееся закрытие автосалонов, новые таможенные процедуры в связи с «Брекситом» и сложности с цепочками поставок. В числе прочего на мировое автопроизводство негативно влияет дефицит полупроводников — многие компании из-за этого уже сократили или временно останавливали производство.

SMMT прогнозирует, что в 2021 году автопроизводство вырастет на 15,8% в сравнении с прошлым годом, оказавшимся для сектора худшим с 1984 года. "К счастью, есть некоторые просветы: британские автосалоны должны вновь открыться 12 апреля, вакцинация демонстрирует прогресс и есть конкретные планы по восстановлению экономики", — считает глава SMMT Майк Хоуиз.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:57
Эксперты ожидают промышленного производства зеленой стали не раньше, чем через 25-30 лет
16:14
Увеличение цен в Китае подогревает глобальный рынок стали
15:54
Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты
15:38
Угольные электростанции Германии планируют перейти на сжигание биомассы
15:15
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
14:54
Оператор ГТС за год заработал 28 млрд грн
14:35
ArcelorMittal ищет партнеров в Германии для выплавки зеленой стали
14:20
Принуждение Укрзализныци к реформам оправдано - Магомедов
14:18
Глобальный выпуск меди вырос несмотря на пандемию
13:55
Ассоциация European Aluminium выступила против внедрения углеродных тарифов в ЕС
13:35
В Украине проверят компании, вне аукциона получившие спецразрешения на добычу полезных ископаемых
13:12
Электротяжмаш поможет Ираку в обновлении электростанций
12:51
Новокраматорский машиностроительный завод увеличил прибыль почти вдвое
12:33
Высокие цены на железную руду сохранятся во втором квартале
12:15
28 марта Украина перейдет на летнее время
11:54
Госэкоинспекция требует от АМКР прекратить строительство нового хвостохранилища
11:32
Американские металлурги просят отменить как можно скорее пошлины Трампа на сталь
11:16
Канадская Matalco наладит выпуск в США алюминиевых полуфабрикатов
10:58
Добровольная налоговая амнистия может провалиться - мнение
10:53
Аналитики предсказывают резкое снижение электросталеплавильного производства в Китае
25.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!