Увеличение цен в Китае подогревает глобальный рынок стали В первой половине февраля мировой сталелитейный сектор находился в состоянии неопределенности. Многие считали, что цены снизятся, когда покупатели вернутся к работе после праздника Весны.



Этот негатив отразился на международном рынке стали, особенно в Азии и Европе. Стоимость сделок начала стагнировать, а покупатели сократили объемы покупок.



Несмотря на предпраздничный скептицизм, после Лунного нового года цены в Китае сильно выросли. Ограничения выпуска стали по экологическим причинам помогают снизить уровень запасов и создают потенциал для перебоев с поставками. Позитивный настрой Китая отразился на международном рынке стали. Это застало врасплох многих покупателей и аналитиков со всего мира.



Возможность сокращения экспортных скидок ограничила количество предложений, сделанных китайскими поставщиками клиентам в других азиатских странах. Это помогло сталелитейным предприятиям всего региона успешно добиться повышения местных цен в марте. В ближайшем будущем прогнозируется дальнейший рост стоимости сделок.



Оптимизм в сталелитейном секторе Европы в этом месяце значительно вырос. Покупатели вернулись за стол переговоров, добиваясь увеличения объемов заказов. Это способствовало восстановлению восходящего тренда цен. В ближайшие несколько месяцев ожидается значительный рост продаж в Европе.



Рынок США защищен от воздействия импорта тарифами по Разделу 232 (Угроза национальной безопасности). Следовательно, пессимизм в этой стране был минимальным. Внутренние цены снова выросли в марте, достигнув новых рекордных значений за неделю. Участники цепочки поставок в США считают, что тенденция к росту стоимости транзакций сохранится и весной.



Британский инжиниринговый центр MEPS прогнозирует, что в ближайшем будущем мировые цены на сталь сохранят тенденцию к росту. Много лет назад стоимость транзакций в Китае следовала за ценами в западных странах. Однако сейчас Китай является лидером в мировых продажах стали и главным ориентиром мировых цен.



Данные World Steel Association за февраль этого года указывают на рост производства стали в Китае на 10,9% Ли Синьчуань, председатель Китайского института планирования и исследований металлургической промышленности, заявил на конференции в Пекине, что производство стали в Китае продолжит расти и достигнет пика в 1,16 млрд тонн в 2025 году.



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