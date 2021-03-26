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Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты

26.03.21 15:54 , Металлургпром
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Rolls-Royce купит у Liberty Steel столько стали, чтобы ее хватило до Рождества, чтобы гарантировать бесперебойную работу цехов в случае краха материнской компании Санджива Гупты GFG Alliance, сообщает британское издание The Telegraph.

Британский производитель реактивных авиационных двигателей покупает относительно небольшое количество специальной стали, но не хочет рисковать, опасаясь, что Liberty Steel может обанкротиться.

Новости об оптовых закупках Rolls-Royce последовали после того, как бизнес-секретарь Кваси Квартенг сказал депутатам парламента Великобритании, что Liberty Steel "имеет ряд активов, разбросанных, в частности, в Англии и Уэльсе, и мы очень внимательно изучаем, какие именно активы и рабочие места необходимы стране. Мы надеемся полностью поддержать компанию".
Liberty Steel в настоящее время управляется GFG Alliance, принадлежащим магнату С.Гупте, который замешан в скандале с Greensill Capital.

Greensill Capital, которую консультировал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, был одним из крупнейших кредиторов GFG, но из-за своей несостоятельности компания изо всех сил пыталась найти новое финансирование.

На прошлой неделе правительство объявило о разработке планов по управлению Liberty Steel на случай краха GFG Alliance.

В Liberty Steel работает 5000 сотрудников на 12 предприятиях в Великобритании.

МинПром

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