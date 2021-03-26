Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала Цены на нефть возросли более чем на 1% в пятницу, 26 марта, после четырехпроцентного обвала накануне на фоне опасений, что из-за гигантского контейнеровоза, перекрывшего движение кораблей через Суэцкий канал, снизится уровень предложения сырья и продуктов нефтепереработки. Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 62,59 долл.за баррель, что на 0,64 долл. (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.



Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX составила 59,31 долл. за баррель, что на 0,75 долл. (1,28%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 61,95 и 58,56 долл. соответственно.



Застрявший контейнеровоз блокирует движение по Суэцкому каналу, одной из самых загруженных в мире морских трасс транспортировки нефти, светлых нефтепродуктов, зерна и других товаров между Азией и Европой.



Накануне официальные лица остановили все суда, заходящие в канал, а спасательная компания заявила, что на освобождение севшего на мель контейнеровоза могут потребоваться недели.



"Опасения по поводу дефицита предложения выросли, поскольку Суэцкий канал остается заблокированным гигантским судном. Это перевесило опасения по поводу слабого спроса из-за ограничений в Европе и Азии", — сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам Rakuten Securities.



По данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием танкеров, из 39,2 млн барр./сут. (б/с) от общей морской торговли сырой нефтью в прошлом году 1,74 млн б/с прошло через Суэцкий канал. Кроме того, по каналу проходит 1,54 млн барр. нефтепродуктов в сутки, таких как бензин и дизельное топливо. Это составляет около 9% морской мировой торговли.



Страны Европы вводят новые ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, что, скорее всего, ослабит спрос на топливо в регионе. В Германии, крупнейшей экономике зоны евро, наблюдается самый большой скачок заболеваемости с января.



По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,94 долл. за баррель. На открытии Brent торговалась по 61,69 доллара за баррель, что на 26 центов ниже уровня закрытия торгов (61,95 долл.).



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