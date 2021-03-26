Принуждение Укрзализныци к реформам оправдано - Магомедов Принуждение "Укрзализныци" к рыночным преобразованиям оправдано. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"За первые два месяца нынешнего года стало ясно, что реализация амбициозного инвестиционного плана стоимостью 10 млрд грн по обновлению подвижного состава фактически провалена. Подходит к концу первый квартал, а заказов на строительство грузовых вагонов нет. За это время объемы производства вагонов в Украине упали на 70%. Ближайший тендер на закупку 100 пассажирских вагонов назначен на 5 мая. Пока подпишут договор, закончится первое полугодие. Как видим планов у руководства «УЗ» много, а результатов нет", - сказал он.



М.Магомедов отметил, что железная дорога является стратегически важной отраслью украинской экономики. "Ее реформа является вопросом национальной безопасности. Модель монополии показала себя как неэффективная. Поэтому отрасли нужны рыночные преобразования, направленные на улучшение условий конкуренции. Например, в Польше сегодня работает более 70 лицензированных ж/д перевозчиков. Имея меньший, по сравнению с нашим, объем грузопотока, они показывают намного более высокие прибыли. Эффективное управление – ключ к реформе украинской железной дороги", - подчеркнул нардеп.



Он также обратил внимание на то, что в последние годы бизнес неоднократно высказывал недовольство качеством работы "Укрзализныци" и призывал власть реформировать компанию. Правительство в лице Министерства инфраструктуры поставило перед руководством УЗ задачу выделить грузовые перевозки в отдельный вид деятельности, создав филиал УЗ "Карго". Однако наблюдательный совет УЗ заблокировал это решение и запретил правлению проводить какие-либо структурные трансформации компании.



Это вызвало недовольство и критику среди грузоотправителей. Их можно понять, ведь низкий уровень обслуживания снижает экспортный потенциал компаний. Под давлением бизнеса Кабмин пошел на вторую попытку реформирования УЗ. Правительство обязало ж/д монополиста выделить вагоно- и локомотиворемонтный филиалы в отдельные предприятия. Контроль и координация этой реформы возложены на Мининфраструктуры.



В распоряжении КМУ сказано, что данный шаг делается с целью развития конкуренции на рынке ж/д перевозок. Отдельно профильному министерству и УЗ поручено разработать порядок осуществления военных и специальных перевозок, так как они не вписываются в условия конкурентного рынка. На выполнение распоряжения Правительства дано 9 месяцев, то есть реформа указанных направлений должна закончиться до конца 2021 года.



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