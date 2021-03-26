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Глобальный выпуск меди вырос несмотря на пандемию
26.03.21 14:18 , МеталлТорг
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Согласно последним данным International Copper Study Group (ICSG), несмотря на спад производства меди в Австралии на 3,5%, общемировое производство "красного металла" стабильно, что впечатляет, так как компаниям пришлось закрывать рудники в связи с пандемией COVID-19. Также сократилось производство меди в Мексике, Чили и США.
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