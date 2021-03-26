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Глобальный выпуск меди вырос несмотря на пандемию

26.03.21 14:18 , МеталлТорг
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Согласно последним данным International Copper Study Group (ICSG), несмотря на спад производства меди в Австралии на 3,5%, общемировое производство "красного металла" стабильно, что впечатляет, так как компаниям пришлось закрывать рудники в связи с пандемией COVID-19. Также сократилось производство меди в Мексике, Чили и США.

Вместе с тем мировой объем выпуска меди увеличился по итогам прошедшего года на 1,5%, а производство первичной меди – на 2,8%. Производство металла в Чили сократилось на 1%, а в Индонезии оно увеличилось на 39% вследствие перехода к новым зонам разработки на двух крупных рудниках страны.

Предварительные выкладки ICSG указывают, что общемировой баланс в секторе рафинированной меди в 2020 г. характеризовался дефицитом на уровне 560 тыс. т благодаря сильному китайскому спросу. Тем временем за пределами Китая потребление меди сократилось на 10%. В самом Китае спрос на "красный металл" активен, так как импорт меди в Поднебесную вырос в 2020 г. на 38% (1,2 млн т).

МинПром

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