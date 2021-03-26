Ассоциация European Aluminium выступила против внедрения углеродных тарифов в ЕС Европейская отраслевая ассоциация European Aluminium, объединяющая более 80% производителей алюминиевой продукции в Европе (около 600 заводов в 30 странах) выступила против внедрения "углеродных" тарифов в ЕС и не хочет, чтобы алюминий принимал участие в каких-либо пилотных схемах по их разработке.



Ранее Европейская комиссия заявила о намерении подготовить предложение о внедрении таких тарифов в июне 2021 г., чтобы они вступили в силу в 2023 г. При этом алюминий вместе со сталью, цементом и удобрениями включен в число четырех приоритетных отраслей.



Как заявил генеральный директор European Aluminium Герд Гетц, в такой сложной и интегрированной отрасли как производство алюминия, начиная от добычи бокситов и заканчивая выпуском алюминиевой продукции, невозможно установить надежную защиту против выбросов углекислого газа с помощью "углеродных" тарифов.



Иностранные поставщики могут обойти их, перейдя выше или ниже по производственной цепочке. Кроме того, ничего не мешает китайским компаниям целенаправленно поставлять в ЕС алюминий, для производства которого использовалась электроэнергия гидроэлектростанций.



По словам Эмануэле Маниграсси, эксперта ассоциации по климату, с 2008 г. производство первичного алюминия в ЕС упало более чем на 30% из-за высоких тарифов на электроэнергию и внедрения платы за выбросы углекислого газа. Из-за высокой себестоимости европейским компаниям трудно конкурировать с производителем из Китая и других стран.



Как указывает ассоциация, для защиты региональной алюминиевой отрасли Европейская комиссия может использовать традиционные торговые инструменты. В частности, в середине марта в ЕС были введены предварительные антидемпинговые пошлины на некоторые виды китайского алюминиевого листового проката в размере от 19,6 до 47,3%. Кроме того, она может поддержать усилия европейских компаний по внедрению "безуглеродных" технологий, а также стимулировать потребление "зеленого" алюминия, полученного с минимальными выбросами углекислого газа.



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