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Электротяжмаш поможет Ираку в обновлении электростанций

26.03.21 13:12 , РБК Украина
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В пятницу, 26 марта, ГП "Электротяжмаш" заключил меморандум о сотрудничестве в реализации программы обновления электростанций Ирака. Общий объем программы, реализуемой при поддержке США, составит 1,2 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице "Электротяжмаша".

Соглашение о поставках силовых агрегатов украинского производства рассчитано на 3 года и реализуется в рамках программы США.

"Меморандум предусматривает сотрудничество в проектировании и производстве агрегатов для электростанций Ирака общей мощностью 1300 МВт. Вскоре будет утвержден рабочий план для подписания контракта на сумму более 50 млн долл. на 3 года. Это большой проект, который имеет международное значение для нашего предприятия и всей Украины", - прокомментировал и.о. генерального директора ГП "Электротяжмаш" Виктор Бусько.

Переговоры о заключении соглашения между харьковским "Электротяжмашем" и чешской компанией, которая выступает подрядчиком проекта, продолжались несколько месяцев. Соглашение является составляющей большой программы по модернизации и финансового оздоровления предприятия.

Во время заключения меморандума стороны договорились о создании рабочей группы для согласования технических деталей программы и подписание окончательного контракта.

Напомним, "Электротяжмаш" - украинское предприятие по проектированию и производству силовых агрегатов для электростанций. Сейчас завод находится под управлением Фонда государственного имущества Украины.

МинПром

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