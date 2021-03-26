Добровольная налоговая амнистия может провалиться - мнение Находящиеся в Верховной Раде законопроекты № 5153 и № 5155 о налоговой амнистии содержат множество рисков. Попытка власти изъять деньги "из-под подушки", накопленные украинцами за долгие годы, может быть негативно воспринята в обществе, считает народный депутат Муса Магомедов.



"Скажем честно, украинское государство за 30 лет независимости не очень помогло нашим гражданам жить хорошо. Постоянные политические и экономические кризисы, банкопады, две революции, война и десятки "черных лебедей" поменьше – эти события украинцы смогли пережить не благодаря, а вопреки популизму, неграмотному управлению экономикой и коррупции", - сказал он.



"А теперь государство приходит и говорит: у вас есть сбережения, я тоже хочу свою долю. При этом необходимо понимать, что многие экономические кризисы, включая карантинный, украинская экономика смогла пережить, благодаря теневой экономике и нелегальным доходам граждан и бизнеса", - добавил нардеп.



М.Магомедов заявил, что не видит однозначно положительного ответа на вопрос почему граждане и бизнес должны сейчас довериться власти? "Что такого она сделала, чтобы заслужить народное доверие? Возьмем, например, ситуацию с коронавирусом и вакцинацией. Это история сплошных провалов и непрофессиональных решений. А то как Кабмин "кинул" инвесторов в зеленую энергетику? Вряд ли от этого выросло доверие бизнеса к власти", - сказал политик.



О также считает выждым остановиться на вопросе безопасности личных данных граждан: "Государство пока не зарекомендовало себя, как надежный хранитель личной информации украинцев. У нас в стране все продается и покупается, и это печальный факт. Сегодня вы задекларируете, например, несколько десятков тысяч долларов, а завтра в вашу квартиру залезут воры, которые прежде купили у налоговиков базу данных по амнистированным капиталам".



"Авторы законопроектов, наверное, не задумывались, а что будет делать бизнес, после того как граждане пройдут добровольную легализацию? Бизнес, переживший почти полтора года карантинного кризиса и три локдауна. Бизнес, который каждый день терроризируют налоговики и правоохранители. Как смогут предприниматели начать платить белую зарплату наемным работникам?", - отметил М.Магомедов.



По его мнению, авторы легализации, к сожалению, не поняли предмета своих законопроектов. Прежде чем их писать, стоило найти ответ на вопрос: почему украинский бизнес работает в тени, а люди держат сбережения "под матрацем"? Ответы на эти вопросы неизбежно вывели бы власть на саму себя считает политик.



"Легче просто взять деньги у граждан. Пока что под видом легализации, а дальше все туже закручивать гайки, пока каждая заработанная украинцем копейка не станет известна государству. Это намного легче, чем садить в тюрьму топ-коррупционеров, закрывать "окна" на таможне, ликвидировать «налоговые ямы» и "черные" конвертационные центры или запретить людям в погонах "кошмарить" бизнес. Власть, похоже, ищет только легкие пути", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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