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Канадская Matalco наладит выпуск в США алюминиевых полуфабрикатов

26.03.21 11:16 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Matalco, относящаяся к группе компаний Giampaolo, намерена построить в штате Кентукки завод по производству алюминиевых полуфабрикатов.

Предприятие мощностью около 127 тыс. т в год на первом этапе будет выпускать слябы под прокатку. В дальнейшем планируется освоить производство заготовки для получения алюминиевой катанки и полуфабрикаты под экструдированный профиль. Его ввод в строй ожидается во втором квартале 2022 г.

Новый завод станет шестым у компании, которая в настоящее время выпускает полуфабрикаты для производства алюминиевого проката и экструзий на пяти предприятиях в США. Последнее из них, в штате Висконсин, было введено в строй в конце 2020 г. Их совокупная производительность составляет более 550 тыс. т в год.

МинПром

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