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Аналитики предсказывают резкое снижение электросталеплавильного производства в Китае

26.03.21 10:53 , Металлоснабжение и сбыт
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По оценкам S&P Global Platts Analytics, в 2020 г. совокупные мощности китайских мини-заводов превысили 180 млн. т в год. На 2021 г. прогнозируется рост на 7,9%, до около 196 млн. т в год.

Однако в дальнейшем Platts предсказывает резкое снижение темпов роста отрасли. По оценкам аналитиков организации, в 2022-2023 гг. увеличение мощностей по выплавке стали в электропечах составит только на 6,1 млн. т в год.

Этот спад выглядит парадоксальным, так как правительство КНР выступает за расширение выплавки стали с использованием металлолома в качестве сырья с целью уменьшения выбросов углекислого газа и снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Но, как отмечает Platts, развитию электросталеплавильного производства в Китае препятствуют два фактора — дефицит металлолома и высокие тарифы на электроэнергию.

Сбор лома в Китае в 2020 г. оценивается местными источниками в 250 млн т. В текущем году китайская ассоциация ломосборщиков прогнозирует рост до 270 млн. т, кроме того, до 5 млн т этого сырья может быть импортировано.

Но меткомбинаты в Китае увеличивают потребление металлолома, чтобы сократить выбросы углекислого газа. В первые два месяца 2021 г. они нарастили его закупки на 60% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности и на 11% по сравнению с январем-февралем 2019 г. Это приводит к подъему цен на лом в Китае и снижает рентабельность мини-заводов по сравнению с комбинатами.

Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в Китае выросли за последние годы выросли. По данным Platts, из-за этого себестоимость выплавки стали в электропечах сейчас примерно на 150 юаней (23 долл.) за т выше, чем на меткомбинатах.

Как считают аналитики Platts, в ближайшие годы в Китае может быть достигнуто дальнейшее увеличение ломосбора. Но стоимость электроэнергии будет расти вследствие увеличения доли возобновляемых источников в генерации.

МинПром

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