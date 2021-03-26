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Китай потребовал, чтобы Украина защищала законные права инвесторов Мотор Сич

26.03.21 10:15 , РБК Украина
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В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что следят за развитием событий на заводе "Мотор Сич", который накануне был национализирован украинским правительством. Китай призывает власти Украины защитить права китайских инвесторов предприятия.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - заявила Хуа Чуньин.

Напомним, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сичи" в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 11 марта.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич", включая контрольный пакет китайских компаний и около 19% акций тысяч миноритарных акционеров. Имущество передано АРМА.

МинПром

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