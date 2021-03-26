Мексика продлила на 5 лет действие пошлины на украинский г/к прокат Секретариат по экономике (Secretaría de Economía) Мексики в рамках завершения административной процедуры пересмотра действия компенсационных пошлин на горячекатаный листовой прокат из углеродистой стали происхождением из Украины и России решил продлить действие ограничений еще на 5 лет



Как говорится в сообщении от 23 марта на сайте официального бюллетеня правительства Мексики (Diario Oficial de Federacion, DOF), пересмотр ограничений проводился в связи с истечением срока действия ранее введенных мер.



В резолюции напоминается, что компенсационные пошлины на листовой г/к прокат Мексика ввела 28 марта 2000 года в размере 30,31% для РФ и 46,66% для Украины. После этого 17 марта 2006 года было опубликовано решение о продлении этих пошлин. После очередного просмотра 8 сентября 2011 года было принято решение о снижении пошлин до 21% для РФ и 25% для Украины. 28 января 2016 года было принято решение продлить действие пошлин.



К тому же Мексика в мае 2013 года возбудила расследование по подозрению в уклонении от уплаты импортерами пошлин на прокат углеродистой стали из РФ и Украины путем поставок аналогичной продукции с добавлением бора. Расследование инициировала мексиканская сталелитейная группа Altos Hornos de Mexico (AHMSA).



21 марта 2014 года Мексика опубликовала решение об уклонении компаниями Украины и России от уплаты пошлин на прокат углеродистой стали путем поставок в эту страну аналогичной продукции с добавлением бора. При этом была наложена компенсационная пошлина в размере 21% на российскую продукцию с добавлением бора.



28 августа 2019 года было опубликовано сообщение о будущем завершения действия пошлин, в случае непредставления возражений со стороны национальных производителей. Однако национальные производители г/к проката Ahmsa и Ternium Mexico 19 и 20 февраля 2020 года снова подали жалобы с просьбой об очередном продлении действия пошлин на продукцию из РФ и Украины. В рамках пересмотра рассматривался период, предложенный двумя мексиканскими компаниями - с 1 января по 31 декабря 2019 года. Он сравнивался с периодом с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года.



После получения ответов из РФ и Украины в рамках процедуры пересмотра 15 декабря 2020 года состоялись общественные слушания по этой процедуре с участием AHMSA, Ternium, министерства России и посольства Украины.



Во время процедуры пересмотра констатировалось, что поставки в рассматриваемый период из Украины в Мексику отсутствовали, а из РФ были ниже 3%. Поэтому использовалась статистика поставок из этих стран во всем мире. При этом AHMSA и Ternium утверждали, что у России и Украины высокий экспортный потенциал, они имеют свободные производственные мощности, что позволит им увеличить экспорт г/к листа на рынок Мексики в случае отмены компенсационных ограничений, вытесняя национальных производителей страны.



Комиссия по внешней торговле Мексики 4 марта 2021 года рассмотрела проект решения, который поддержало большинство ее членов, поручив секретариату выдать соответствующую резолюцию. Резолюция предусматривает продление действующих компенсационных ограничений на продукцию из Украины и РФ еще на 5 лет, начиная с 29 марта прошлого, 2020 года.



Таким образом, в настоящее время действуют пошлины при поставках г/к листа из Украины размером 25%, из РФ - 21%.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



