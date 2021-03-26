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Украина сократила госдолг на 5,3 млрд грн

26.03.21 08:02
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По состоянию на конец февраля 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 552,96 млрд грн ($91,41 млрд в эквиваленте в иностранной валюте).

Как сообщает Министерство финансов, по сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 5,28 млрд грн в основном за счет уменьшения гарантированного государством долга на 5,23 млрд грн.

В то же время в долларовом эквиваленте государственный долг увеличился на $750 млн.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец февраля 2021 года выросла до 39,5% (+0,6% по сравнению с предыдущим месяцем).

В течение февраля 2021 года Минфин провел 4 аукциона по размещению ОВГЗ, привлекая 38,4 млрд грн в государственный бюджет.

Нерезиденты увеличили свой портфель украинского государственного долга на 7,7%, или 7,3 млрд грн, за февраль 2021 года. Общая доля нерезидентов среди владельцев ОВГЗ на конец февраля составила 10,3%, или 102,7 млрд грн.

В феврале 2021 года платежи по погашению государственного долга составили 27,8 млрд грн, платежи по обслуживанию - 8,1 млрд грн.

По состоянию на конец 2020 года соотношение государственного долга к ВВП составило 53,9%, а соотношение гарантированного государством долга к ВВП составило 7%. Показатель государственного и гарантированного государственного долга к ВВП на конец 2020 года составил 60,9%.

МинПром

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