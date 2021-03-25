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На решение вопроса о выделении кредита для Украины МВФ нужно несколько месяцев

25.03.21 17:57 , Бизнес Цензор
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Международный валютный фонд в ближайшие несколько месяцев планирует продолжить обсуждение с Украиной условий первого пересмотра программы stand by.
Об этом на традиционном брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, с властями Украины обсуждается набор реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ", – сообщил представитель МВФ.

Он добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Как сообщалось, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в переговорах с МВФ осталось пять нерешенных вопросов: "Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб., согласование макропоказателей на 2022-2023 годы... и три ключевых вопроса – судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ – о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией".

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около 2,2 млрд долл.

Миссия МВФ начала работу в Украине в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, возобновившись после праздников с 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.

МинПром

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