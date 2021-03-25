В ЕС похвалили Зеленского за создание БЭБ Делегация ЕС в Украине и Консультативная миссия ЕС в Украине приветствуют подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о Бюро экономической безопасности (БЭБ) и призывают к прозрачному выбору команды Бюро.



"Делегация ЕС в Украине и Консультативная миссия ЕС в Украине приветствуют подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о Бюро экономической безопасности. Ключевая реформа для расследования и правопорядка относительно экономических преступлений. Следующие шаги: изменения в Уголовный процессуальный кодекс, прозрачный выбор команды БЭБ. ЕС готов поддержать", - говорится в сообщении на странице делегации ЕС в Украине в четверг.



Как сообщалось, президент В.Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.



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