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В ЕС похвалили Зеленского за создание БЭБ

25.03.21 17:40 , Интерфакс Украина
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Делегация ЕС в Украине и Консультативная миссия ЕС в Украине приветствуют подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о Бюро экономической безопасности (БЭБ) и призывают к прозрачному выбору команды Бюро.

"Делегация ЕС в Украине и Консультативная миссия ЕС в Украине приветствуют подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о Бюро экономической безопасности. Ключевая реформа для расследования и правопорядка относительно экономических преступлений. Следующие шаги: изменения в Уголовный процессуальный кодекс, прозрачный выбор команды БЭБ. ЕС готов поддержать", - говорится в сообщении на странице делегации ЕС в Украине в четверг.

Как сообщалось, президент В.Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

МинПром

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