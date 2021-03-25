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Эксперты прогнозируют подорожание продуктов в Украине

25.03.21 17:16 , znaj.ua
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В Украине ожидается рост цен на продукты. Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для издания OBOZREVATEL.

Согласно словам эксперта к маю в Украине ожидается подорожание некоторых товаров. Так, в 2021 году овощи уже подорожали на 25% и такая тенденция сохранится до мая и показатель может достичь 75%.

На увеличение цены продуктов повлияет и предстоящая Пасха. Так, мясо, яйца и мука вырастут в цене на 10-15%.

Также ожидается рост цены на хлеб на 6%. Причиной этому станет рост стоимости зерновых. Однако ситуация может измениться если пандемия пойдет на спад. При таких условиях хлеб может упасть в цене на 10-15%.

Аналитик Максим Пархоменко считает, что на рост цен может повлиять и подорожание нефтепродуктов. По его словам, стоимость нефти может повлиять на рост цены топлива до 30 гривен за литр.

Помимо этого могут вырасти цены на импортные продукты — на 10%. Также вероятно подорожает подсолнечное масло и продукты, которые из него изготавливают.

В среднем, в Украине каждый год наблюдается подорожание продуктов на 5-10%. Таким образом общий уровень инфляции за последних 4 года составил 32,6%.

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