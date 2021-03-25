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Госгеонедр проведет аукционы по продаже 11 спецразрешений на пользование недрами

25.03.21 16:39 , Бизнес Цензор
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Государственная служба геологии и недр 31 марта проведет аукционы по продаже 11 специальных разрешений на пользование недрами. В частности, на торги выставлены разрешения на добычу глины, гранита, мигматита, подземных минеральных лечебных и технических вод, сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Также предлагаются лицензии на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную разработку участков подземных питьевых и минеральных вод. Еще три янтароносных участка можно будет приобрести с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки с дальнейшей добычей.

Отмечается, что это будут шестые торги в 2021 году. Результатом предыдущих пяти стала продажа 43 спецразрешений, цена которых выросла в среднем в 1,5 раза. Бюджет планируют пополнить на 75 млн грн.

"Мы подготовили для аукциона и опубликовали в инвестиционном атласе два участка с залежами графита. По одному из них – Городнявскому участку Буртынского месторождения – торги состоятся в следующую среду. Специальное разрешение на добычу графита и подземных технических вод предлагается на 20 лет. Стартовая цена лота - более 21 млн грн. Мы ожидаем интересную борьбу, в результате которой цена продажи объекта может вырасти в несколько раз", – отметил глава службы Роман Опимах.

В Госгеонедр напомнили, что Украина занимает второе место в мире по запасам графита.

МинПром

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