Укравтодор рассказал, как будет реформировать отрасль Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило план трансформации дорожной отрасли на 2021-2023 годы.



В частности, по данным агентства, план предусматривает следующие институциональные изменения для предупреждения коррупционных рисков: введение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР); перевод всей тендерной документации в электронный формат; создание открытых реестров асфальто- и цементобетонных заводов (АБЗ) и калькулятора расчета опыта подрядчика; либерализация ценообразования от этапа проекта до отчета о выполненных работах.



Отмечается, что параллельно реализуется стратегия улучшения управления качеством, которая предусматривает: обновление подхода к мониторингу дорог; автоматическую приоритизацию ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4, применение на крупнейших дорожных проектах международно признанных форм договоров, в том числе - FIDIC, NEC и прочих; формирование нормативной базы для применения BIM-технологии в проектировании инфраструктурных объектов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



