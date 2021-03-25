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Укравтодор рассказал, как будет реформировать отрасль

25.03.21 16:17 , uaprom.info
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило план трансформации дорожной отрасли на 2021-2023 годы.

В частности, по данным агентства, план предусматривает следующие институциональные изменения для предупреждения коррупционных рисков: введение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР); перевод всей тендерной документации в электронный формат; создание открытых реестров асфальто- и цементобетонных заводов (АБЗ) и калькулятора расчета опыта подрядчика; либерализация ценообразования от этапа проекта до отчета о выполненных работах.

Отмечается, что параллельно реализуется стратегия улучшения управления качеством, которая предусматривает: обновление подхода к мониторингу дорог; автоматическую приоритизацию ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4, применение на крупнейших дорожных проектах международно признанных форм договоров, в том числе - FIDIC, NEC и прочих; формирование нормативной базы для применения BIM-технологии в проектировании инфраструктурных объектов.

МинПром

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