Укравтодор рассказал, как будет реформировать отрасль

Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило план трансформации дорожной отрасли на 2021-2023 годы.
В частности, по данным агентства, план предусматривает следующие институциональные изменения для предупреждения коррупционных рисков: введение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР); перевод всей тендерной документации в электронный формат; создание открытых реестров асфальто- и цементобетонных заводов (АБЗ) и калькулятора расчета опыта подрядчика; либерализация ценообразования от этапа проекта до отчета о выполненных работах.
Отмечается, что параллельно реализуется стратегия улучшения управления качеством, которая предусматривает: обновление подхода к мониторингу дорог; автоматическую приоритизацию ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4, применение на крупнейших дорожных проектах международно признанных форм договоров, в том числе - FIDIC, NEC и прочих; формирование нормативной базы для применения BIM-технологии в проектировании инфраструктурных объектов.