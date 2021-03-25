Кабмин обвинили в нежелании остановить импорт электроэнергии из России Кабинет министров игнорирует поручение президента Владимира Зеленского и ничего не делает для остановки импорта электроэнергии из России и Беларуси. Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь, опубликовав обращение к премьеру Денису Шмыгалю с требованием объяснить причины своего бездействия.



"Правительство уже пора привлекать к ответственности. Их президент официально сообщил мне, что дал распоряжение Шмигалю закрывать преступный импорт электроэнергии из России и Беларуси. Этого же требуют наши союзники по НАТО. При этом правительство не делает ничего", - заявил М.Бондарь.



Нардеп требует объяснений от правительства, почему он не принимает никаких мер для остановки импорта.



"Я поставил вопрос перед Кабинетом министром, как они будут выполнять волю их президента. Отвечать придется. Очень хочу увидеть этот ответ - почему они игнорируют волю Зеленского", - преодолевал нардеп.



По его словам, с начала 2021 года импорт тока из России и Беларуси обошелся экономике в 900 млн грн.



"Только с начала года Украина потеряла более 900 млн грн, отдав их оккупантам и их другу Лукашенко. Вместо того чтобы отдать шахтерам, атомщикам, энергетикам. Убежден, вместе мы дожмем Шмыгаля, Тарасюка и всю эту власть, которая так хочет торговать на крови", - подытожил Д.Бондарь.



Напомним,18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству.



Впоследствии Министерство энергетики также пообещало прекратить импорт.



Как известно, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано свыше 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.



Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь.



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