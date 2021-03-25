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Газпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за год

25.03.21 15:06 , Бизнес Цензор
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Головная компания ПАО "Газпром" получила в 2020 году убыток по российским стандартам (РСБУ) в 706,93 млрд рублей (9,3 млрд долл.). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании, передает Интерфакс.

Последний раз убыток по итогам полного года головная компания получала в 1998 году.

Также "Газпром" пересчитал финансовый результат за 2019 год – по новой отчетности прибыль 2019 года составила 733,99 млрд рублей после 651,12 млрд рублей в первоначальной отчетности 2019 года.

Как сообщалось, по данным Федеральной таможенной службы России, доходы "Газпрома" от экспорта природного газа в 2020 году снизились на 39,6% в сопоставлении с 2019 годом и составили 25,25 млрд долл. При этом физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, – до 199,2 млрд кубометров.

МинПром

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