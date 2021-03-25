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"Нафтогаз сохранит цену на газ для населения еще на месяц

25.03.21 14:52
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ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену природного газа для бытовых потребителей (населения) на текущем уровне 6,86 грн за кубометр.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на следующий месяц также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 грн за куб. м.

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. И таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", – сказал Коболев.

При этом глава "Нафтогаза" отказался уточнить, какую фиксированную цену группа готова предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года, как населению, так и оптовым покупателям.

"Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт (с ООО "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа, – ред.), который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", – отмети глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, ранее в Министерстве энергетики заявляли, что правительство не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленного на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Ранее на рынке обсуждалась возможность продления ограничения цены, как минимум, на апрель как последний месяц отопительного сезона. Однако игроки рынка не исключали, что власти могут использовать опыт января, когда по требованию Офиса президента газопоставляющие компании снизили цены на газ для населения задним числом без принятия официальных решений.

МинПром

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