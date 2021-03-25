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Северодонецкий Азот запустил второй цех по производству аммиака

25.03.21 14:06
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На Северодонецком объединении "Азот", запущен цех производства аммиака 1-Б. Планируемая производственная мощность цеха составит 1360 тонн аммиака в сутки, сообщает пресс-служба Group DF.

"После 7,5 лет перерыва на «Азоте» возобновлена работа второго технологического комплекса производства аммиака – полностью запущен цех 1-Б. Для нас это важный второй этап роста. У нас будет меньше ограничений, мы теперь сможем без проблем постепенно наращивать объемы производства различных азотных удобрений. Год назад мы восстановили полный цикл производства минеральных удобрений, возобновив собственное производство аммиака в цехе 1-А. Предприятие было загружено примерно на 30%. Теперь наш ориентир – нагрузить хотя бы на 50% на первом этапе. Если будет спрос – загрузку цехов продолжим. Наличие эмбарго на российские удобрения, а также значительные инвестиции в само предприятие являются причинами роста объемов выпуска минеральных удобрений", – отметил Леонид Бугаев, председатель правления ЧАО "Северодонецкое объединение Азот".

Для запуска цеха 1-Б был проведен полный комплекс всех необходимых по регламентам подготовительных работ. В частности, выполнены диагностика и ремонт оборудования, технологических коммуникаций, произведена настройка и отладка контрольно-измерительных приборов и систем управления.

Запуск цеха 1-Б в работу повысит надежность всего производственного цикла на предприятии, обеспечит большую производственную гибкость и устойчивость всего технологического комплекса предприятия.

"В определенном смысле – это новый запас прочности для предприятия. Цех 1-Б добавит производству маневренности и надежности. Выпуская больше аммиака, мы сможем наращивать производство аммиачной селитры или карбамида. Мы сможем выпускать больше того продукта, который в данный момент времени более востребован", – уточнил Леонид Бугаев.

Производство аммиака является первой, базовой стадией в технологической цепочке получения азотных минеральных удобрений. Из аммиака производится азотная кислота, а далее из азотной кислоты в отдельных цехах выпускаются такие виды удобрений, как аммиачная селитра, карбамид или КАС.

Предприятие включает в себя цехи производства аммиака 1-А (мощность – 1700 т/сутки) и 1-Б (1360 т/сутки), цех производства мочевины (карбамида) (1200 т/сутки), цех производства мочевины (карбамида)-2 (800 т/сутки), цех производства азотной кислоты (1440 т/сутки, работают 4 агрегата УКЛ), цех производства аммиачной селитры (1550 т/сутки, работают две грануляционные башни), другие структурные подразделения.

В марте 2020 года на Северодонецком "Азоте" был восстановлен полный производственный цикл по выпуску азотных удобрений. Предприятие возобновило работу цеха производства аммиака (1-А), цеха производства карбамида. В октябре было пущено в работу одно отделение цеха производства карбамида-2.

МинПром

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