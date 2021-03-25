В случае недопуска на предприятия для проверки Госэкоинспекция вызовет полицию Государственная экоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки. Инспекция будет оперативно информировать полицию и прокуратуру о фактах, имеющих состав уголовного нарушения, а также о недопуске на предприятия. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба ГЭИ.



"Инспекторы обязаны сообщать в правоохранительные органы обо всех без исключения случаях недопуска на предприятия, ведь это свидетельствует о сокрытии экологических нарушений на объектах", - сказал он.



По словам главы экоинспекции, в случае игнорирования правоохранителями обращений ГЭИ о недопусках или фактах, содержащих признаки уголовных нарушений, местные инспекции будут сообщать Центральному аппарату. А тот в свою очередь будет обращаться в Генпрокуратуру.



А.Малеваный подчеркнул, что в этом году инспекция будет иметь дополнительные инструменты, чтобы отстаивать факты природоохранных нарушений в судах. Речь идет об увеличении финансирования ГЭИ в части уплаты судебного сбора. Благодаря этому терорганы инспекции могут обращаться в суд в каждом случае отказа нарушителя платить убытки.



Как сообщалось, в Верховной Раде разработали новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле. Он предусматривает ликвидацию и перезапуск Государственной экоинспекции.



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