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В случае недопуска на предприятия для проверки Госэкоинспекция вызовет полицию

25.03.21 13:53 , РБК Украина
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Государственная экоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки. Инспекция будет оперативно информировать полицию и прокуратуру о фактах, имеющих состав уголовного нарушения, а также о недопуске на предприятия. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба ГЭИ.

"Инспекторы обязаны сообщать в правоохранительные органы обо всех без исключения случаях недопуска на предприятия, ведь это свидетельствует о сокрытии экологических нарушений на объектах", - сказал он.

По словам главы экоинспекции, в случае игнорирования правоохранителями обращений ГЭИ о недопусках или фактах, содержащих признаки уголовных нарушений, местные инспекции будут сообщать Центральному аппарату. А тот в свою очередь будет обращаться в Генпрокуратуру.

А.Малеваный подчеркнул, что в этом году инспекция будет иметь дополнительные инструменты, чтобы отстаивать факты природоохранных нарушений в судах. Речь идет об увеличении финансирования ГЭИ в части уплаты судебного сбора. Благодаря этому терорганы инспекции могут обращаться в суд в каждом случае отказа нарушителя платить убытки.

Как сообщалось, в Верховной Раде разработали новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле. Он предусматривает ликвидацию и перезапуск Государственной экоинспекции.

МинПром

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