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Японская Mitsui Mining выходит из сектора добычи меди
25.03.21 14:15 , МеталлТорг
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Японская Mitsui Mining and Smelting сообщила, что выходит из сектора добычи меди и продает 0,97%-ю долю в медном руднике Collahuasi японской торговой компании Mitsui & Co. в рамках процесса реструктуризации портфеля активов. Сделка будет завершена до конца марта. Разовый доход от операции составит 9,5 млрд иен ($87,5 млн).
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