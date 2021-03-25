ArcelorMittal объявила о дальнейшем сокращении производства на площадке в Таранто Как сообщает Nasdaq.com, AM InvestCo, дочерняя компания ArcelorMittal, управляющая бывшим сталелитейным заводом Ilva, была вынуждена объявить о дальнейшем сокращении производства на площадке в Таранто. ArcelorMittal также временно замедляет свой инвестиционный план для проблемного завода из-за отказа итальянского правительства предоставить средства в согласованные сроки.



В прошлом году ArcelorMittal подписала обязательное соглашение с итальянской государственной компанией Invitalia о создании 50 на 50 государственно-частного партнерства для управления Таранто. Invitalia согласилась инвестировать в AM InvestCo двумя траншами.



"Несмотря на обязательный характер (инвестиционного) соглашения, на сегодняшний день Invitalia не оплатила свой уставный капитал и, следовательно, не выполнила свои обязательства по Соглашению, - сообщает ArcelorMittal. - Это постоянное несоблюдение требований серьезно подрывает устойчивость и перспективы компании и ее сотрудников".



Сокращение производства будет оставаться в силе до тех пор, пока Invitalia не выполнит обязательства, взятые на себя в рамках инвестиционного соглашения, добавляет компания.



Правительство Италии не было доступно для комментариев.



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