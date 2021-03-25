В 2020 году ПФК увеличил переработку руды на 3,1% В 2020 году Побужский ферроникелевый комбинат увеличил переработку руды на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, до 1,396 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Такой объем переработанной руды соответствует 73,7 тыс. тонн ферроникеля с рудного сырья (99,0% к прошлому году) или 14,7 тыс. тонн никеля (103,7% к прошлому году).



В 2020 году предприятие показало положительный финансовый результат: сумма прибыли в разрезе комбината составила 3,4 млн грн. грн. За указанный отчетный период комбинат выплатил налоги в бюджет Украины на сумму 125,4 млн грн. (119,0% к прошлому году). Из них 60,6 млн грн. - единый социальный взнос (113,9% к прошлому году) и 47,4 млн грн - налоги на заработную плату (111,2% к прошлому году).



Как сообщается, в 2020 году заработная плата на предприятии увеличивалась дважды - в январе и августе на 10% и 5% соответственно. Средняя заработная плата в 2020 году составила 12011 грн., Что на 12,7% выше уровня 2019 и на 3,6% выше заработной платы по Украине. С января 2021 заработная плата увеличена еще на 5%.



Общие расходы на содержание социальной сферы сгт Побужское в 2020 году составили 4,6 млн грн. (102,9% к прошлому году). На предоставление спонсорской помощи, культурно-массовую работу и оздоровление работников ПФК потратил 5,4 грн. (83,4% к прошлому году).



Комбинат планирует на 2021 переработать 14,86 тонн руды, ферроникеля - 83,4 тыс. тонн, никеля - 16,3 тыс. тонн.



МинПром



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